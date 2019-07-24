Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA MİNİBÜSÜN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
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ŞANLIURFA MİNİBÜSÜN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Server Yüksel yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi bu sırada tesadüfen yoldan geçen kadın doktor yaptı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Dakkalı acil serviste tedaviye alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA MİNİBÜSÜN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:43 Kaynak: DHA
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