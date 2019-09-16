Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa minik yıldız, böbrek nakli bekliyor-1
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Şanlıurfa minik yıldız, böbrek nakli bekliyor-1

59 dakika önce

Minik Yıldız, böbrek nakli bekliyorŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'nefrotik sendrom' (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası olan Yıldız Lale (3), Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Minik Yıldız, böbrek nakli bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'nefrotik sendrom' (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası olan Yıldız Lale (3), Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Daha önce 2 çocuklarını aynı hastalıktan kaybeden Kasım ve Hacer Lale çifti, kızlarının acil olarak böbrek nakli beklediğini söyleyip, yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Ayvanat Mahallesi'nde oturan Hacer ve Kasım Lale çiftinin daha önce dünyaya gelen 2 çocuğuna doğuştan 'nefrotik sendrom' teşhisi konuldu. Yıllarca hastalıkla mücadele eden çiftin 2 çocuğu da, hayatını kaybetti. Bir çocukları sağlıklı olan Lale çiftinin 2016 yılında kızları Yıldız dünyaya geldi. Ancak Yıldız'da da aynı hastalık görüldü. Bir süredir bu hastalıkla mücadele eden Yıldız, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Acil olarak böbrek nakli bekleyen kızlarına, dokuları uymadığı için böbreklerini veremeyen baba Kasım ve anne Hacer, uygun organın bulunması için yardım bekliyor.

Şanlıurfa minik yıldız, böbrek nakli bekliyor-1

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
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