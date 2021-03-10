Adıyaman'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Adıyaman'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
10.03.2021 21:39
Ulu Caminin dışından genel görüntü Dua edilmesi Yatsı namazının kılınması ADIYAMAN - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.
Ulu Caminin dışından genel görüntü
Dua edilmesi
Yatsı namazının kılınması ADIYAMAN - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.
Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.
Duaların arından vatandaşlara gül suyu ikram edildi.
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