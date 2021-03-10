Adıyaman'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Ulu Caminin dışından genel görüntü

Dua edilmesi

Yatsı namazının kılınması ADIYAMAN - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara gül suyu ikram edildi.