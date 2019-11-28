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Şanlıurfa motosikletle dönerciye girdi

6 saat önce

Motosikletle dönerciye girdiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi.

Motosikletle dönerciye girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Döner salonu işleten Veysel Akbaş, sabah saatlerinde iş yerine gelerek kepenklerini açmaya başladı. Veysel Akbaş, kepenkleri yukarı kaldırdığı sırada arkadan çarpan motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Kısa süreli şoku atlatan dönerci Veysel Akbaş yara almadan kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, motosikleti ile seyir halindeyken frene basacağına yanlışlıkla gaza bastığını belirtti. İş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmazken, kaza anı ise döner salonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mehmet SEZGİNSİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

Şanlıurfa motosikletle dönerciye girdi

Şanlıurfa, Siverek, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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