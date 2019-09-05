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Şanlıurfa müdür ve öğretmenler okulu boyadı

4 saat önce

Müdür ve öğretmenler okulu boyadıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki İsmail Hakkı Bucak İlk ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu boyayıp, temizlik yaptı.

Müdür ve öğretmenler okulu boyadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki İsmail Hakkı Bucak İlk ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu boyayıp, temizlik yaptı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Güvenli Mahallesi'ndeki, taşımalı eğitim öğretim sistemiyle 400 öğrencinin eğitim gördüğü İsmail Bucak İlk ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri yeni eğitim- öğretim dönemine sayılı günler kala okulu boyayarak temizlik yaptı. Okulu yeni döneme hazırlamak için çalıştıklarını söyleyen okul müdürü Hakan Çiftel, öğrencilerin döneme temiz bir okulda başlamasını istediklerini söyleyerek, Eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için okulumuzda temizlik ve iç dış boya çalışmasına başladık. İdareci ve öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz. Çalışmalarımız bittiği zaman öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim ortamı hazırlamış olacağız dedi.

Okulda boya ve temizlik çalışmalarına katılan İngilizce öğretmeni Feyza Balcı ise, Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okulumuzu temizliyoruz. Eskimiş boyalarını yaparak okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz diye konuştu.

Şanlıurfa, Siverek, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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