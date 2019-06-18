ŞANLIURFA MURSİ İÇİN ŞANLIURFA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
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ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
, için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dergah
Camisi'nde öğlen namazının ardından bir araya gelen kalabalık, Mısır Cumhurbaşkanı
seçilmesinin ardından darbeyle görevine son verilen ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, kılınan cenaze namazının ardından Mursi için hep birlikte dua ederek dağıldı.
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