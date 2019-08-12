Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
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ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

23 dakika önce

ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da.

ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
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