ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
23 dakika önce
ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da.
ŞANLIURFA Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı