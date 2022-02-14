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ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika

ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

14.02.2022 18:24

Şanlıurfa'da 91 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Şanlıurfa'da 91 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 29 çift, Karaköprü Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 22 çift, Eyyübiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde de 50 çift bugün nikah kıydı.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Hatice Mermerkaya ve Mehmet Fatih Güler, büyük mutluluk yaşadı.

Çift, hayatlarını böyle özel bir günde birleştirdikleri için mutluluklarının iki kat arttığını dile getirdi.

Belediye ekipleri de yeni çiftlere mutluluk diledi.

ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu
ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu
ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

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Haliliye Belediyesi, Sevgililer Günü, Şanlıurfa, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Nikah dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu - Son Dakika


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