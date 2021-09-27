ŞANLIURFA'NIN 40 ÇEŞİTLİK 'ACI' KAHVALTISI SERGİLENDİ - Son Dakika

ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmezi olan kırmızı acı biberden hazırlanan 40 çeşit kahvaltı tabakları sergilendi. Sabah kahvaltısını 40 çeşit isotla yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Dünya'nın en eski mutfağı Şanlıurfa mutfağının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli gastronomi kentleri başında yer alan Şanlıurfa'da, sabahları tüketilen kırmızı acı biberden (isot) yapılan 40 çeşit kahvaltılık tanıtımı yapıldı. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şefler tarafından kentte yöreye özgü biberden yapılan 40 çeşit kahvaltılık sergilendi. Renkli görüntüsü ve iştah kabartan acı kahvaltıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ile davetliler katıldı. 'En güzel sabahlar isot'la başlar' sloganın kullanıldığı etkinlikte meşhur sıra gecesi ekipleri bu kez gündüz mini konser verdi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şunları kaydetti

İnsanlığın hikayesinin başladığı yer Şanlıurfa'dır. Biz Şanlıurfa olarak birçok hikaye yazdık. Gastronominin hikayesini, tarihin, müziğin ve turizmin hikayesini Şanlıurfa'da yazdık. Bu hikayeleri yaşamak isteyenlerin geleceği yer Şanlıurfa'dır. Biz bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Bu hazineyi dünyaya tanıtıyoruz bu hazinenin adı da yine Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'nın mutfak kültürü dünyanın en eski mutfağıdır.Bugün arkadaşlarımız sadece isot türünden 40 çeşit kahvaltılık hazırladılar. 12 bin yılda çeşitli medeniyetlerin gelip geçtiği, buluştuğu ve yerleştiği Şanlıurfa'da her şey o kadar güzel test edilmiş, laboratuvarlardan geçirilmiş ki yemeğin en iyisi olmazsa sofraya konulmaz. dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de kentin, dünyanın en eski mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtti.