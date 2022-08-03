2 Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika
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2 Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti

03.08.2022 22:47
2 Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Dün Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet E. (51) gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Mehmet E'nin cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morg önünde ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında dün tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralanmış, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil K. hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti - Son Dakika
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