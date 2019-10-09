Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu...
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. İlk bilgilere göre olayda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi. - ŞANLIURFA
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