Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu...
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu...

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu..., System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. İlk bilgilere göre olayda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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