Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

02.08.2022 11:28
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve av tüfeğinin de kullandığı kavgada, Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, hastane çevresinde önlem aldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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