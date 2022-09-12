İlçeye bağlık kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde, evinin önünde oturan M.D. ve oğlu M.D'nin bulunduğu noktaya otomobille gelen kimliği belirsiz ve maskeli kişiler, baba M.D'ye önce otomobille çarptı. Daha sonra araçtan inen maskeli 3 kişi, kaçmaya çalışan babayı yakalayarak sopalarla darbetti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobille çarptıkları kişiyi sopayla darbettiler - Son Dakika

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