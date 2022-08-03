Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü

03.08.2022 12:24
Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, bu gün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Devlet Hastanesi girişinde yaşandı. Dün ilçeye bağlı Narlıova kırsal Mahallesinde komşu iki aile arasında arazi sulama sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan jandarma ekipleri, Mehmet Erberk (51) isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlı, jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Olayın geçmişi

Kavga dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet K. (15), Ahmet E.(27), Muhammed El M.(37) ile Halil Kılıç (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgeye önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:23 Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da: İlaçlama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:36:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement