Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı

04.08.2022 14:00
Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Narlıova Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç ve Erbek aileleri arasında çıkan tarla sulama tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Komşu ailelerin kavgasında Halil Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, silahı kullandığı belirlenen kişinin Mehmet Erbek olduğunu belirledi. Ekipler, Erbek'i yakalayıp gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen Erbek, jandarma aracından indirildiği sırada Ali Kılıç'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Kılıç da jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından emniyete götürülen Kılıç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü
Kaynak: DHA

Halil Kılıç, Ali Kılıç, Jandarma, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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