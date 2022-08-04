CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ JANDARMA ARACINDAN İNDİRİLİRKEN ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ JANDARMA ARACINDAN İNDİRİLİRKEN ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI

04.08.2022 14:13

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos'ta Narlıova Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç ve Erbek aileleri arasında çıkan tarla sulama tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Komşu ailelerin kavgasında Halil Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, silahı kullandığı belirlenen kişinin Mehmet Erbek olduğunu belirledi. Ekipler, Erbek'i yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen Erbek, jandarma aracından indirildiği sırada Ali Kılıç'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Kılıç da jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından emniyete götürülen Kılıç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Halil Kılıç, Ali Kılıç, Jandarma, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ JANDARMA ARACINDAN İNDİRİLİRKEN ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ JANDARMA ARACINDAN İNDİRİLİRKEN ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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