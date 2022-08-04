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Olay, 2 Ağustos'ta Narlıova Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç ve Erbek aileleri arasında çıkan tarla sulama tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Komşu ailelerin kavgasında Halil Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, silahı kullandığı belirlenen kişinin Mehmet Erbek olduğunu belirledi. Ekipler, Erbek'i yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ JANDARMA ARACINDAN İNDİRİLİRKEN ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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