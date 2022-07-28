Kaçak yapının yıkımına karşı çıkan grup, belediye aracı ile bir iş yerine zarar verdi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kaçak yapının yıkılmasına karşı çıkan grup, sopayla belediyeye ait 2 aracın camlarını kırdı. Öfkeli grup Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın akrabasına ait bir iş yerinin camlarını da balyoz ve sopalarla kırarak zarar verdi.

Akçakale Belediyesi'nin, son zamanlarda artan kaçak yapılara yönelik yıkım çalışması sürerken, dün ihbar üzerine gittikleri bir kaçak yapıya da müdahalede bulunmak istedi. Ekiplere engel olmaya çalışan bir grup, görevlilerle tartıştı, sopayla belediyeye ait 2 aracın camlarını kırdı. Olayın ardından 2 motosiklet üzerinde bulunan 4 kişi, Atatürk Mahallesinde bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın iş yerine gitti. Grup, iş yerinin camlarını da taş, sopa ve balyozlarla kırarak zarar verdi. Olay, bölgedeki 1 kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.