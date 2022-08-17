Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu

17.08.2022 22:21
Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllette yüzen Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (16) isimli kuzenler boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllette yüzen Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (16) isimli kuzenler boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale'ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak, sıcak havadan bunalınca serinlemek için tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen 2 kuzen bir süre sonra suda gözden kayboldu. Gölette giren çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine  jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi. Dalgıçların gölette yaptıkları arama sonunda kuzenlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Akçakale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu - Son Dakika
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