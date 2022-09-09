Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

09.09.2022 23:42
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.

Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.

Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şanlıurfa, Hürriyet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
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