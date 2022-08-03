SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

03.08.2022 14:07
SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk (51), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede jandarma aracından inerken uğradığı...

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk (51), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede jandarma aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince vurularak yaralı yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

ARAÇTAN İNERKEN SALDIRI

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı. Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TAKVİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü Hastaneye getirilen zanlı öldürüldü
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Akçakale, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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