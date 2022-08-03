Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

03.08.2022 01:15
Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet K. (15), Ahmet E.(27), Muhammed El M.(37) ile Halil Kılıç (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgeye önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başattı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Halil Kılıç, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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