Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyorŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor

ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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