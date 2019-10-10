Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyorŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okunuyor
ŞANLIURFA(İHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüm camilerde sela okundu.
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