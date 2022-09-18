Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika