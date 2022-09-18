Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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