Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

18.09.2022 09:34

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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