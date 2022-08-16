Kilis'e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) acı haberi Kilis'te yaşayan ailesine verildi.

Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu, sağlık ekipleri ve yetkililer, Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şahadet haberini, ailesinin oturduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokaktaki evine gelerek verdi. Acı haberi alan şehit yakınları ağıt yakarken, şehit evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Evli ve bir kız çocuğu babası

Şehit Uğurcan Cirnooğlunun evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu, babasını uzun süre önce kaybettiği ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi. Cirnooğlu'nun dün iznini tamamlayarak görev yeri olan Birecik ilçesine gittiği öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun yarın son yolculuğuna öğrenildi. - KİLİS