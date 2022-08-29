Olay, dün gece Surtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde banyo yapmak isteyen Kahraman Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi. Bir süre sonra suyun ısısını kontrol etmek isteyen Yılmaz, akıma kapıldı. Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahraman Yılmaz, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Banyoda su ısıtırken akıma kapılıp, öldü - Son Dakika

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