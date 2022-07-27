İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

27.07.2022 14:50
İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Karaoğlan (20) iddiaya göre inşaata çalıştığı sırada üzerine demir düştü. Ağır yaralanan Karaoğlan, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaoğlan'ın cesedi, işlemleri için morga konuldu. Ölüm haberini duyarak morg önünde toplanan Karaoğlan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Atatürk Baraj Gölü kıyısına yapılan bungalov evler turizme kazandırılıyor Atatürk Baraj Gölü kıyısına yapılan bungalov evler turizme kazandırılıyor Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Karaoğlan, Müslüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:50:54. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement