Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

11.08.2022 12:35

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke,15 tarihi obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu sanılan kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi - Son Dakika
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