Adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke,15 tarihi obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu sanılan kitap ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi - Son Dakika

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