Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Surtepe Mahallesi'nde yaşandı. Evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu. Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü - Son Dakika

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