Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü

28.08.2022 23:57
Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Surtepe Mahallesi'nde yaşandı. Evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu. Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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