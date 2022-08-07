Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

07.08.2022 16:59
Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. Tarladan toplanan fıstıkları depoya boşattıktan sonra dönen 63 ACA 994 plakalı traktöre, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan traktörün arka lastikleri tarlaya fırlarken, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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