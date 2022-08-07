Edinilen bilgiye göre, kaza Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. Tarladan toplanan fıstıkları depoya boşattıktan sonra dönen 63 ACA 994 plakalı traktöre, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan traktörün arka lastikleri tarlaya fırlarken, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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