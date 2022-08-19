Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

19.08.2022 12:19

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki grup arasında ihale nedeniyle çıkan silahlı kavgada Burhan Güneş (63) hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki grup arasında ihale nedeniyle çıkan silahlı kavgada Burhan Güneş (63) hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

Olay, dün akşam Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında okul taşıma ihalesi öncesi tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Burhan Güneş, kurtarılamadı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya karışanların belirlenerek yakalanması için polis, çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Burhan Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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