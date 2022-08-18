Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı

18.08.2022 21:25
Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen elektrik teli koparak evin önünde oturan kadınların üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan Ayfer E., İslim E., Yeter E., Halide E. ve Esma E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dedaş ilgilenmedi iddiası

Daha önce birçok defa Dicle Elektrik (Dedaş) ekiplerine elektrik telleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini iddia eden Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, kimsenin gelip ilgilenmediğini söyledi. Olay yerine giden mahalleye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 28 düzensiz göçmen yakalandı Şanlıurfa'da 28 düzensiz göçmen yakalandı Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement