Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu

30.07.2022 21:12
Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mustafa Delen (19), boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mustafa Delen (19), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mustafa Delen, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Delen'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, Fırat Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Gelen dalgıç ekipleri, Fırat Nehri'nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Mustafa Delen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Delen'in cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Şanlıurfa'da nehre giren genç boğuldu Şanlıurfa'da nehre giren genç boğuldu
Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu - Son Dakika

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