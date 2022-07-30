Serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi; boğuldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mustafa Delen (19), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mustafa Delen, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Delen'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, Fırat Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Gelen dalgıç ekipleri, Fırat Nehri'nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Mustafa Delen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Delen'in cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.