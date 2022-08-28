Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'in Sahilyolu Caddesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 13 yaşındaki Ali Muhammed akıntıya kapıldı. Çocuğun gözden kaybolduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: İHA

Ali Muhammed, Fırat Nehri, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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