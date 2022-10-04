Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı

04.10.2022 17:38
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halfeti yolu Fırat Nehri kenarında yaralı bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve bıçakla yaralandığı değerlendirilen kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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