Alınan bilgiye göre, Halfeti yolu Fırat Nehri kenarında yaralı bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

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