Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

19.08.2022 02:22
Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş vuruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burhan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga anı kamerada

Yaşanan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde toplanan kalabalık ve yükselen silah sesleri yer alırken görüntülerin çekildiği balkondaki vatandaşların olay karşısındaki üzüntüleri ise konuşmalarına yansıdı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Burhan Güneş, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Birecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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