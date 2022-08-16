Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı

16.08.2022 14:46

Bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin işgal altında tuttuğu Suriye'nin Ayn el-Arap kentinden, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Cirnooğlu'nun, dün izinden döndüğü ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na, Ayn el-Arap kentini işgal altında tutan PKK/PYD/ YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) acı haberi Kilis'te yaşayan ailesine verildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu, sağlık ekipleri ve yetkililer, Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şahadet haberini, ailesinin oturduğu Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokaktaki evine gelerek verdi. Acı haberi alan şehit yakınları ağıt yakarken, şehit evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi

DÜN İZİNDEN DÖNMÜŞ

Şehit Uğurcan Cirnooğlunun evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu, babasını uzun süre önce kaybettiği ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi. Cirnooğlu'nun dün iznini tamamlayarak görev yeri olan Birecik ilçesine gittiği öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun yarın son yolculuğuna öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hudut Karakolu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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