Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden, Birecik'e bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakoldaki bazı askerler, yaralandı. Yaralı askerler, tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu, Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp, güvenli alana geçti. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.