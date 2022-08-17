Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir 'in cenazesi, memleketi Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Gazi Özdemir, Şanlıurfa, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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