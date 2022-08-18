Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat , Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin , Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer , İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse , Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine askeri helikopter ile getirildi. Şehit Özdemir için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Gazi Özdemir, Piyade, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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