Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

18.08.2022 01:08
Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine askeri helikopter ile getirildi. Şehit Özdemir için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Gazi Özdemir, Piyade, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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