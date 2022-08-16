İZNİ BİTİNCE DÜN GÖREVE BAŞLAMIŞEvli ve 2 yaşında kız çocuk babası şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun, yıllık izinde olduğu ve dün Çiçekalan Hudut Karakolu'ndaki görevine tatil sonrası başladığı öğrenildi.

PKK/YPG'li teröristlerin hudut karakoluna yönelik saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun acı haberi, Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Uğurcan Cirnooğlu ailesinin yaşadığı ev ile sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Cirnooğlu'nun cenazesi, Kilis'te yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Hudut Karakolu, Kilis, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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