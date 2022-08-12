Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

12.08.2022 17:37
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Mülkiye A. (23) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Kadının bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri Mülkiye A'nın cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Mülkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu - Son Dakika
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