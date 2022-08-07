Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

07.08.2022 16:01
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Baydilli, serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Baydilli'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, Baydilli'nin cesedine ulaştı.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu - Son Dakika
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