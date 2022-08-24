Esra Karaman (15) ile kardeşi Mehmet Karaman'ın 21 Ağustos'ta Atatürk Baraj Gölü'ne girdikten sonra sürüklendiklerini gören baba Serdar Karaman (40), çocuklarını kurtarmak için suya girmiş ancak baba ile kızı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Mehmet Karaman, Şanlıurfa, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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