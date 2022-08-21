Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri ile çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri ile çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu

21.08.2022 18:00
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri ile çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba ile kızı boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba ile kızı boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çatak Mahallesi yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'ne giren Esra Karaman (15) ile kardeşi Mehmet Karaman'ın (11) suda sürüklendiğini gören baba Serdar Karaman (40) çocuklarını kurtarmak için suya girdi.

Baba ile 2 çocuğun bir süre sonra suda kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gölde bir süre arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri baba Serdar Karaman ile 2 çocuğuna ulaştı.

Sudan çıkarılan baba ve 2 çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen baba Serdar ile kızı Esra Karaman hayatını kaybetti.

Mehmet Karaman ise müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Karaman, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri ile çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri ile çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu - Son Dakika
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