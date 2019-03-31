Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Suphi Aksoy kazandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Suphi Aksoy kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Suphi Aksoy 17 bin 266, HDP adayı Mahmut Çakmak 11 bin 479, Saadet Partisi adayı Adil Karaçizmeli 828 oy aldı.
-Aksoy'un öz geçmişi-
1972 yılında Bozova'nın Arıkök Mahallesinde doğan ve lise mezunu olan Suphi Aksoy, 2003 yılında Arıkök Muhtarlığına, 2005 yılında ise Bozova Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Bölgede oluşan kan davalarının son bulması için önemli çalışmalar yapan Aksoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:26 Kaynak: AA
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