ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

14.09.2022 17:54

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçen ay aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçen ay aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizbacı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntülerinde, traktörle fıstık bahçesine ilerleyen kişilerin silah sesleri üzerine kendilerini korumaya çalışmaları ve olayda eve isabet eden mermilerin verdiği hasar yer aldı.

Fıstık bahçesinde karşılaşan taraflardan bahçe sahiplerinin, ağaçlarına zarar verdiğini iddia ettikleri kişileri cep telefonuyla görüntülemek istedikleri sırada silahlı kavga çıkmış, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi de darbedilerek yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

YORUMLAR
500
Adana'da liselilerle bir grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü Adana'da liselilerle bir grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:57:19. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement