Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak bölgesinde yaşandı. İddiaya göre serinlemek için Atatürk Baraj Gölüne giren Ahmet Baydilli, suya gömülerek gözden kayboldu. Şahsın sudan çıkmadığını fark edenler durumu ekiplere haber verdi. Bölgeye giden sualtı dalgıç polisleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından şahsın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Serinlemek için baraja giren kişi boğuldu - Son Dakika

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