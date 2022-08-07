Olay, öğle saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan Ahmet Baydı, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Baydı, gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Baydı, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Baydı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baydı'nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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