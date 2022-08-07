Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

07.08.2022 19:37
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Ahmet Baydı (19), boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Ahmet Baydı (19), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan Ahmet Baydı, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Baydı, gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Baydı, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Baydı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baydı'nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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