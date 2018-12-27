Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki Bir Akaryakıt İstasyonunda Patlama...

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki Bir Akaryakıt İstasyonunda Patlama...

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker:
Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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