Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki Bir Akaryakıt İstasyonunda Patlama...
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Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Şanlıurfa
'nın Bozova
Kaymakamı Zekeriya Göker: "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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