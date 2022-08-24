Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakolu ekipleri, Düzova Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 114 kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.