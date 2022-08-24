Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi

24.08.2022 16:21
Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 114 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakolu ekipleri, Düzova Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 114 kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceylanpınar'da 114 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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